O Borussia Dortmund oficializou, esta terça-feira, a contratação de Gregor Kobel.



O guarda-redes chega aos Die Borussen após uma temporada ao serviço do Estugarda e assinou até 2026.



O helvético chegou à Alemanha para jogar no Hoffenheim ainda com idade de júnior. Em quatro épocas ligado ao emblema da cidade de Sinsheim, Kobel disputou um total de seis jogos antes de viver empréstimos sucessivos a Augsburgo e a Estugarda, clube que o contratou em definitivo em 2020.



No Borussia Dortmund, Kobel vai disputar a titularidade com o compatriota Burki. O montante da transferência não foi divulgado, mas a imprensa alemã refere que o negócio foi concluído por 15 milhões de euros.