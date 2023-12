Aos 32 anos, Emil Emil Forsberg deixa a Bundesliga e vai para os Estados Unidos. O internacional sueco mantém-se dentro do grupo Red Bull, indo jogar para a MLS.

Forsberg chegou ao Leipzig, depois de ter brilhado no Malmo, na Suécia, em 2014, a troco de cerca de 3,7 milhões de euros.

Foi, nestes nove anos, uma referência da equipa, nato na Bundesliga como nas provas da UEFA.

Esta época estava a ser menos vezes titular, apesar de ter estado em 21 jogos, com quatro golos marcados e uma assistência. Marcou mesmo no jogo de despedida, frente ao Hoffenheim.

Em Nova Iorque, tem contrato até 2026, com mais um ano de opção.

🚨 EMIL x RBNY 🚨



The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig!



🗞️ | @oanda pic.twitter.com/5E7tZZrM63