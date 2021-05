Apesar de ainda não se ter estreado, Dominik Szoboszlai renovou contrato com o Leipzig.



O internacional húngaro chegou à Alemanha em janeiro, mas nunca chegou a jogar qualquer jogo devido a lesão. No entanto, o clube germânico decidiu prolongar o vínculo do jogador de 20 anos até 2026, acrescentando um ano ao contrato assinado no início deste ano.



Apesar de não ter disputado qualquer encontro na segunda metade da época, Szoboszlai foi convocado pela seleção da Hungria para o Euro 2020.