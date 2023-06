Um dia após a derrota na final da Taça da Alemanha, Oliver Glasner abandonou o cargo de técnico do Eintracht Frankfurt apesar de ainda ter mais um ano de contrato.



O austríaco, de 48 anos, chegou às Águias Negras em 2021 oriundo do Mainz e conduziu o clube à conquista da Liga Europa, na época passada. Além disso, o técnico levou a equipa aos oitavos de final da Liga dos Campeões e à final da Taça da Alemanha.



No total, Glasner conseguiu 38 vitórias em 96 jogos pelo Eintracht Frankfurt, equipa onde alinha o português Aurélio Buta.