O Schalke 04 sagrou-se campeão da Bundesliga 2 ao vencer o Nuremberga, por 2-1, na última jornada.



O emblema de Gelsenkirchen, que havia descido no ano anterior, chegou ao intervalo a ganhar graças a um golo de Rodrigo Zalazar. Um golaço de chapéu antes do meio-campo. A formação da casa igualou a partida ao minuto 86 por Lukas Schleimer. No entanto, o «eterno» Simon Terodde marcou o 30.º golo da temporada e deu o triunfo ao Schalke 04 em cima do apito final.



Assim, os «mineiros» conquistaram o título da Bundesliga 2 pela terceira vez na sua história. Quem acompanha o Schalke 04 à Bundesliga é o Werder Bremen, outro histórico do futebol germânico que havia descido no ano anterior, fechou a época com uma vitória por 2-0 na receção ao Regensburg.



Por sua vez, o Hamburgo assegurou a terceira posição, lugar que dá acesso ao play-off de promoção, a 15 minutos do final da temporada. Em desvantagem desde o minuto 13 em casa do Hansa Rostock, Die Rothosen viraram a partida na etapa complementar com golos de Glatzel, Bastian Schonlau e Mikkel Kaufmann. Frode ainda marcou para o Rostock, mas a vitória não escapou a Hamburgo.



O Hamburgo, que vai defrontar o Hertha no play-off, acabou em igualdade pontual com o quarto classificado. O Darmstadt acabou com os mesmos 60 pontos que o Hamburgo, mas «morreu na praia» devido à diferença de golos.