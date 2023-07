Arrasador. Lucas Hernández publicou uma mensagem nas redes sociais a despedir-se do Bayern Munique, já depois de ter assinado pelo Paris Saint-Germain, mas recebeu uma resposta contundente de Mehmet Scholl, referência do clube bávaro, que veio a público colocar em causa a sinceridade nas palavras do internacional francês.

Formado no Atlético Madrid, Lucas Hernández foi contratado pelo Bayern Munique, há quatro anos, por um valor próximo dos 80 milhões de euros. Quatro anos depois sai para o Paris Saint-Germain por metade do valor. Na mensagem de despedida, publicada nas redes sociais, Hernández, fala em «tristeza» e agradece o «apoio incondicional» que recebeu do grupo enquanto esteve na Baviera.

«Gostaria de agradecer sinceramente aos meus companheiros de equipa, à equipa técnica, a todo o staff do clube, diretores e treinadores do Bayern pela confiança e apoio incondicional em todos os momentos. O clube fez-me crescer como jogador e como pessoa. Estou orgulhoso de ter vestido a camisola de um dos clubes mais prestigiados do mundo», escreveu Hernández.

A fechar, o defesa pede ainda que respeitem a sua decisão, assumindo que «as despedidas são sempre difíceis».

Palavras bonitas que Scholl colocou em causa com um comentário curto, mas contundente que está a dar que falar na Alemanha. «Não acredito numa única palavra tua. Adeus», escreveu o antigo internacional alemão que representou o Bayern de 1992 a 2008.