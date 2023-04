A esposa do internacional francês Lucas Hernández deixou uma mensagem nas redes sociais onde acusa o futebolista de traição e até visa a mulher com quem o jogador do Bayern Munique se terá envolvido.

«Já podes deixar de jogar pelos dois lados, Lucas Hernádez. Ofereço-te, Cristina Buccino. Não te esqueças que tens dois filhos que não vens ver», escreveu a espanhola Amelia Lorente no Instagram.

Cristina Buccino, a mulher que alegadamente está na origem da traição, é uma modelo italiana que conta com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais.

Lucas Hernández lesionou-se com gravidade no primeiro jogo do Mundial 2022 e não voltou a pisar os relvados desde então. O defesa esteve recentemente em Milão, juntamente com o companheiro do Bayern Benjamin Pavard, a ver o jogo do irmão Théo.