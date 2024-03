Xabi Alonso é o alvo número da direção do Bayern Munique para treinar a equipa bávara na próxima época. Contudo, e segundo Uli Hoeness, presidente honorário do emblema germânico, a contratação do treinador do Bayer Leverkusen é «quase impossível».

«Eu pessoalmente, todos nós, apreciamos muito Xabi Alonso, mas não nos podemos esquecer que ele agora treina um clube que está a caminho de se tornar campeão alemão. Ele tem muito a agradecer a este clube, e a equipa também. E eu definitivamente poderia imaginar que, dada a maneira como o conheci e o apreciei, ele está mais inclinado a continuar porque não quer, digamos, deixar isso para trás», começou por dizer em entrevista ao site alemão «BR 24».

«Se ele tivesse tido mais sucesso durante dois ou três anos, provavelmente seria mais fácil tirá-lo de lá. Veremos se conseguimos fazer isso este ano; será muito difícil, para não dizer praticamente impossível», concluiu.

Caso não consiga contratar Xabi Alonso, o Bayern Munique deve avançar para Roberto de Zerbi, treinador do Brighton, que tem contrato até 2026 com a equipa inglesa e uma cláusula de rescisão de 14 milhões de euros.