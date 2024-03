Nick Huoseh, agente de Alphonso Davies, considera que o «ultimato» do Bayern Munique ao lateral-esquerdo é injusto. Em declarações ao jornal alemão «Bild», o empresário do jogador canadiano lembrou que as partes estiveram perto de um acordo para a renovação do defesa há um ano, mas que depois houve mudanças na direção da equipa germânica e que Huoseh ficou sem saber de nada durante sete meses.

«Não é justo que o Alphonso esteja a ser atacado agora. Estivemos perto de um acordo há um ano. Depois toda a direção do clube foi substituída. Não soubemos de nada durante sete meses, apesar de eu ter tentado entrar em contato com o clube durante esse período», começou por dizer.

«Agora recebemos um ultimato e temos de responder dentro de duas semanas porque o clube está sob pressão e demorou muito para se reposicionar na situação? Isso não é justo», disse ainda.

Nas mesmas declarações, Huoseh afirmou, também, que o próximo contrato é muito importante para Davies, que quer perceber qual é o rumo dos bávaros.

«É um contrato muito importante para a carreira do Alphonso e não devemos tomar a decisão - sem saber quem será o treinador na próxima temporada ou como será a equipa. Portanto, acreditamos que é injusto reagir ao ultimato e decidiremos no final da temporada como proceder, quando houver mais clareza», concluiu.

Alphonso Davies tem apenas mais um ano de contrato com o Bayern Munique, que apresentou uma proposta de renovação e exigiu uma resposta do jogador no espaço de duas semanas. O lateral canadiano tem sido apontado ao Real Madrid e parece estar cada vez mais próximo de uma saída da Alemanha.