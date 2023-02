Depois da vitória em Paris para a Liga dos Campeões, o Bayern Munique perdeu na visita ao terreno do Borussia Monchengladbach (3-2) e pode perder a liderança da Bundesliga no domingo.



Com João Cancelo no banco de suplentes, os bávaros tiveram um início de jogo desastrado. Upamecano travou Plea quando este seguia para a baliza e viu o cartão vermelho direto. O conjunto de Farke marcou cinco minutos após a expulsão do francês por Stindl na sequência de um livre estudado.



Nageslmann não esperou mais e colocou João Cancelo em campo no lugar de Muller. O campeão germânico melhorou e conseguiu igualar mesmo em inferioridade por Choupo-Moting. Na segunda parte o Monchengladbach, que teve Weigl em campo a partir dos 56 minutos, foi mais forte e segurou a vitória com golos de Hofmann e de Thurram.



O melhor que o Bayern conseguiu foi reduzir, nos descontos, por Thel. Com esta derrota o gigante da Baviera pode perder a liderança da Bundesliga para o Union Berlim, que apenas joga amanhã, e pode ser alcançado pelo Dortmund. Tudo isto em vésperas de um Bayern-Union.



Por sua vez, o Leipzig voltou aos triunfos com uma vitória expressiva em casa do Wolfsburgo (3-0). André Silva, titular esta tarde, ficou em branco. Os golos da equipa liderada por Marco Rose foram da autoria de Forsberg (14m), Laimer (85m) e Szoboszlai (90+2).



Sinais positivos do Leizpig que voltou a contar com Nkunku, lesionado há vários meses. Segue-se o Man. City para a Champions na próxima quarta-feira.



Já Gil Dias continua a brilhar na Alemanha. O ex-Benfica abriu caminho à vitória do Estugarda contra o Colónia (3-0) com um golo de belo efeito logo aos nove minutos. No outro jogo desta tarde, o Friburgo bateu o Bochum, fora de portas, por 2-0.

Classificação da Bundesliga