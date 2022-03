O Borussia Dortmund empatou em Colónia (1-1) e deixou o Bayern a sorrir: os bávaros lideram a Bundesliga com seis pontos de vantagem.



Com Raphael Guerreiro recuperado da covid-19 e na equipa inicial, a equipa de Marco Rose teve uma entrada de rompante no encontro. Aos oito minutos, o Dortmund já ganhava graças a um golo de Wolf, a passe de Bellingham.



O Colónia, sétimo classificado do campeonato germânico, igualou a contenda Sebastian Andersson aos 36 minutos. Na segunda parte o Borussia foi à procura da vitória - Rose trocou Guerreiro por Brandt - mas a equipa esteve longe de voltar a marcar.



Quem também tropeçou nesta jornada 27 foi o Leipzig. Com André Silva 72 minutos em campo, os «touros» não desataram o nulo contra o Eintracht Frankfurt - Gonçalo Paciência não saiu do banco.



Por último, o Bayer Leverkusen venceu em Wolfsburgo por 2-0 com um bis de Paulinho.