Depois de três jogos consecutivos sem vencer, o Borussia Dortmund regressou aos triunfos este sábado, em casa do Union Belrim (2-0), em jogo da 24.ª jornada do campeonato alemão.

O primeiro golo do encontro foi um autêntico golaço. Aos 41 minutos, Karim Adeyemi partiu do corredor direito para o meio e armou o remate, sendo que a bola ainda bateu na barra antes de entrar na baliza.

O defesa-central português Diogo Leite foi titular e saiu já aos 80 minutos, quando Nenad Bjelica quis colocar mais jogadores na frente para marcar um golo que a equipa até justificava.

As contas ficaram fechadas em cima do minuto 90, por Ian Maatsen, que roubou a bola a Josip Juranovic e, só com o guarda-redes pela frente, rematou certeiro.

Esta vitória permite ao Dortmund consolidar o quarto lugar, com 44 pontos, a três do terceiro classificado, o Estugarda, que ainda não entrou em campo. Já o Union Berlim, ocupa o 14.º lugar, com 25 pontos, oito acima da «linha de água».

O Leipzig mantém-se no quinto posto, na perseguição ao Dortmund e aos lugares de Champions, depois da vitória em casa do Bochum, por 4-1.

Os anfitriões, que contaram com Gonçalo Paciência a partir dos 88 minutos, até abriram o marcador aos sete minutos por Maximilian Wittek, mas os visitantes chegaram ao empate ainda antes do intervalo, através de Dani Olmo (30m).

Na segunda parte, Openda (68m), um autogolo de Ivan Ordets (71m) e Yussuf Poulsen (72m) valeram a vitória ao Leipzig.

Também na tarde deste sábado, o Frankfurt, com Aurélio Buta a titular, venceu por 2-1 na casa do Heidenheim. Nos outros jogos, o Augsburgo goleou por 6-0 no reduto do Darmstadt e o Mainz empatou a um golo na receção ao Borussia Monchengladbach.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]