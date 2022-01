O Leipzig apurou-se para os quartos de final da Taça da Alemanha com um triunfo por 2-0 contra o Hansa Rostock.



Com André Silva no banco de suplentes, o vice-campeão germânico precisou de apenas seis minutos para inaugurar o marcador. Na sequência de uma bela jogada coletiva, Klostermann cruzou para o cabeceamento certeiro de Yussuf Poulsen.



A equipa liderada por Domenico Tedesco ainda enviou uma bola à trave antes do intervalo, por Nkunku, mas foi apenas na segunda metade do encontro que chegou ao tento da tranquilidade. Por essa altura, já André Silva estava em campo - entrou ao intervalo. O regresso Dani Olmo foi o autor do 2-0.

A maior surpresa do dia na Taça da Alemanha foi a eliminação do Borussia Monchengladbach. Depois de ter «despachado» o Bayern na ronda anterior, a formação de Adi Hutter caiu com estrondo frente ao Hannover 96: 3-0.

No jogo grande do dia na Taça, um remate acrobático de Voglsammer, aos 11 minutos, adiantou os forasteiros no marcador, que se avolumou com dois autogolos: um para o Union, de Stark, aos 50, e outro para o Hertha, quatro minutos depois, por Rani Khedira.



Knoche sentenciou a partida, aos 55, pondo fim a cinco minutos frenéticos no dérbi de Berlim, de nada valendo o golo caricat' de Serdar aos 90+5.

Por último, o Friburgo, equipa sensação da Bundesliga, goleou fora de portas o Hoffenheim por 4-1.



O resumo do triunfo do Leipzig: