A braçadeira de capitão acarreta muitas responsabilidades e obriga a dar indicações constantes aos colegas de equipa.

Ora, no último domingo, na derrota do Lyon em casa do Mónaco (2-1), Alexandre Lacazette gritou tanto que chegou à flash interview com a voz praticamente irreconhecível. De resto, o internacional francês tentou responder às perguntas colocadas pelo jornalista, mas não se livrou das comparações com a voz aguda do desenho animado Mickey Mouse.

No vídeo abaixo poderá ainda ouvir como soa habitualmente a voz de Lacazette.