O Mónaco reforçou os sinais de retoma na primeira liga francesa ao vencer na noite deste domingo na receção ao Lyon, por 2-1, no fecho da sétima jornada do campeonato.

Se por um lado foi a segunda vitória consecutiva dos monegascos na liga, a terceira no total, foi a segunda derrota do Lyon na prova e de forma consecutiva, depois do desaire a meio da semana com o Lorient no acerto de calendário.

Com o internacional português Anthony Lopes a titular na baliza do Lyon, o jogo chegou ao intervalo com o 0-0, mas cedo as coisas mudaram na segunda parte.

Aos 55 minutos, Badiashile deu vantagem ao Mónaco e Maripan fez o 2-0 ao minuto 63. O Lyon respondeu com o golo de Toko Ekambi aos 81 minutos, mas o resultado não mais se alterou.

O português Gelson Martins entrou na equipa do Lyon aos 87 minutos.

O Lyon mantém assim os 13 pontos e segue na quinta posição, a seis pontos de PSG e Marselha, que ocupam os dois primeiros lugares. O Mónaco aproxima-se do quinteto da frente e tem 11 pontos, na sétima posição, os mesmos do Rennes, sexto que protagonizou a goleada da jornada este domingo.

Frente ao Auxerre, golos de Sulemana (3m), Gouiri (60m), Terrier (68m), Tait (78m) e Abline (85m) valeram um triunfo caseiro por 5-0 ao Rennes.

Nos outros jogos, o Angers recebeu e venceu o Montpellier por 2-1, com golos de Hunou (9m) e Boufal (69m, penálti) a valerem uma reviravolta, depois do golo inicial de Nordin (7m).

Em casa venceu também o Lorient, por 3-2, na receção ao Nantes, com golos de Ouattara (19m), Cathline (60m) e Ibrahima Koné (74m). Ganago (13m) e Simon (85m) marcaram para o Nantes. O Toulouse somou igualmente os três pontos em casa, ante o Stade Reims, com um trunfo por 1-0 graças a um golo de Aboukhlal (31m).

O único triunfo forasteiro do dia na liga francesa foi o do Nice, por 1-0, na visita ao AC Ajaccio, com um golo de Delort (65m). No Estrasburgo-Clermont houve empate sem golos.