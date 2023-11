Lembra-se de quando, em abril de 2011, o Benfica apagou as luzes do estádio e até ligou a rega do relvado, após a derrota frente ao FC Porto que consagrou os dragões como campeões nacionais? Ora, na última madrugada, aconteceu algo semelhante, desta feita no Peru.

Num dérbi da capital, o Universitario venceu por 2-0 em casa do Alianza Lima e sagrou-se campeão peruano. Assim que se ouviu o apito final, os anfitriões apagaram as luzes do estádio.

Apesar disso, os jogadores visitantes não se intimidaram e festejaram a conquista do título às escuras.