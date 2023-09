Com 15 anos e 94 dias, Amara Diouf tornou-se, no sábado, o mais jovem futebolista de sempre a jogar pela principal seleção do Senegal.

Diouf, que representa o Génération Foot, no seu país, entrou aos 70 minutos do jogo da sexta e última jornada do grupo L de qualificação para a Taça das Nações Africanas, ante o Ruanda, que terminou empatado (1-1).

«A primeira de muitas internacionalizações para o jovem, que certamente impressionou numa equipa do Senegal recheada de estrelas», assinalou, no sábado, em comunicado, a Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Senegal, que já estava apurado, terminou o grupo com 14 pontos, à frente do também apurado Moçambique (dez pontos). Benim (cinco pontos) e Ruanda (três pontos) não conseguiram o apuramento.