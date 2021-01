O treinador português André Villas-Boas admitiu, esta sexta-feira, que a saída do comando técnico do Marselha no final da época 2020/2021 é uma possibilidade que vai certamente concretizar-se.

«Com certeza, sim, penso eu. Na posição em que estamos, é mais do que normal. Já tinha dito a mesma coisa em dezembro, que pela prestação deste ano, é normal», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rennes, marcado para as 20 horas de sábado.

«É verdade que vai um pouco contra o que é dito pela direção, mas penso que sim, que vai ser o fim», continuou, explicando que a equipa está longe dos objetivos da temporada e já falando que 2021/2022 vai mesmo ser um ano «zero» para o Marselha.

«É o caminho em que estamos, todos concordamos que isso vai acontecer. Antes tínhamos uma viagem de gestão, para ver os meus agentes [no Porto]. Agora, nada. Vejam: estamos a 15 pontos, é uma distância abismal dos objetivos da época. Como disse antes, a próxima época é uma época zero para este clube, vai ser uma limpeza total e é bom criar uma boa base para o futuro», expressou.

O Marselha ocupa o sexto lugar na I Liga francesa, com 32 pontos. Está a 13 do PSG e do Lille, ambos com 45 pontos, ainda que os marselheses tenham um jogo a menos.