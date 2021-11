O futebolista italo-nigeriano Angelo Ogbonna sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, confirmou esta terça-feira o West Ham.

O jogador de 33 anos, que tem feito grande dupla de centrais com Kurt Zouma nos hammers, saiu lesionado aos 22 minutos do encontro ante o Liverpool, que terminou com vitória por 3-2, no passado domingo, para a jornada 11 da Premier League inglesa.

«Depois de ser substituído na sequência de um incidente que lhe ditou um corte acima do olho, o Angelo sentiu algum desconforto no seu joelho direito, por isso examinámo-lo para ver a extensão da lesão. Os exames mostraram alguns problemas com o ligamento cruzado anterior e começámos imediatamente a sua reabilitação. O Angelo vai ver outro especialista esta semana e, depois, teremos uma imagem clara sobre o seu tempo de recuperação», referiu o responsável médico do West Ham, Richard Collinge, em nota oficial do clube.

A necessidade de cirurgia está em cima da mesa, sendo que a recuperação deste tipo de lesões varia de caso para caso. De qualquer forma, o cariz da lesão pode obrigar, em caso de operação, a uma paragem quase nunca inferior a nove meses.

Ogbonna está no West Ham desde 2015. Ali chegou proveniente da Juventus.

O West Ham tem sido a grande sensação da época em Inglaterra, ocupando o terceiro lugar, com 23 pontos, os mesmos do Manchester City que é segundo, e menos três pontos do líder Chelsea.