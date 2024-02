Pedro Soares Gonçalves está de saída do comando da seleção angolana de futebol.

O Maisfutebol apurou que o técnico português decidiu deixar o cargo depois de concluída a prestação dos ‘Palancas Negras’ na CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim.

A equipa de Angola perdeu por 1-0 com a Nigéria, orientada por José Peseiro, nos quartos de final da competição, igualando os seus melhores registos na competição.

No final do jogo, Pedro Gonçalves deu os parabéns aos seus jogadores «que tudo fizeram e conseguiram unir o país» em torno da seleção.

«A partir do momento que chegamos aos quartos de final queríamos mesmo atingir a final e ganhar a competição», acrescentou. «Agora é recuperar, descansar, amanhã é um novo dia. Uma nova etapa começará», afirmou o treinador português, na zona mista, logo após a partida.

Mais tarde, nas redes sociais, Pedro Soares Gonçalves escreveu: «terminou hoje uma longa e árdua missão que teve o condão de voltar a unir e fazer rejubilar todo o povo angolano em torno dos seus ‘Palancas Negras’. Com o sentimento de enorme orgulho e gratidão para sempre Angola estará no meu coração. Amanhã é um novo dia».

A Federação Angolana de Futebol ainda não confirmou oficialmente a saída do treinador do cargo de selecionador nacional. Artur Almeida, presidente da FAF, disse ao Maisfutebol que ainda não falou com o técnico sobre o assunto.

Outras fontes em Luanda, contudo, dão como certa a saída de Pedro Soares Gonçalves do cargo de selecionador, por iniciativa própria.