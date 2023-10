O Petro de Luanda, bicampeão angolano, deu o pontapé de saída para mais uma edição do ‘Girabola’ com um empate a uma bola frente ao rival 1º de Agosto.

A equipa orientada pelo treinador português, Alexandre Santos adiantou-se no marcador, com um golo de Erivaldo, aos 61 minutos.

No entanto, a equipa ‘militar’ chegou ao empate já no período de compensação, por intermédio de Dagó, que marcou aos 90+3, com um forte remate de fora de área.

No final do jogo, o treinador português foi contestado pelos adeptos do Petro, que arremessaram objetos para o interior do campo, descontentes com o resultado.

Alexandre Santos ainda não conseguiu vencer o rival 1º de Agosto desde que assumiu o comando do Petro de Luanda, apesar de conquistar o título duas vezes.

Noutro jogo, houve um duelo de treinadores portugueses, com Paulo Torres a levar a melhor sobre Luís Gonçalves, já que o Desportivo da Huila venceu o Interclube por 1-0, com golo de Beibe, aos 28 minutos.