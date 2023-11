O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, falhou a subida ao primeiro lugar do campeonato, ao empatar em casa (0-0) com o União de Malanje, em jogo da quarta jornada da prova.

Os bicampeões angolanos não aproveitaram, dessa forma, a derrota do Sagrada Esperança, na sexta-feira, mantendo-se em segundo no Girabola, com oito pontos, menos um do que os líderes.

O empate acabou por ser um presente de aniversário amargo para o técnico Alexandre Santos, que completou 47 anos este sábado

O Interclube, orientado pelo português Luís Gonçalves, empatou a um com o 1º de Agosto, em Luanda, e está em 13º, com dois pontos.

O Desportivo da Huila, também com treinador português, Paulo Torres, perdeu frente ao Kabuscorp do Palanca por 3-0 e vai na sétima posição, com seis pontos, os mesmos do histórico 1º de Agosto.

O Santa Rita de Cássia venceu o Recreativo do Libolo por 3-1, enquanto o Bravos do Maquis venceu na receção ao Sporting de Cabinda por 2-1 e o Desportivo da Lunda Sul bateu o São Salvador do Zaire por 2-0.