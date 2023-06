A seleção angolana, do português Pedro Gonçalves, venceu este sábado a República Centro-Africana, por 2-1, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo E de apuramento para a CAN 2024.

A jogar como visitante, a Angola adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, por Gaspar, mas a RCA empatou no início do segundo tempo, por Kondogbia. A quatro minutos dos 90, no entanto, Milson fez o 2-1 final.

Com este triunfo, a seleção angolana segue no segundo lugar do grupo, com oito pontos. Uma vitória na última jornada, diante do Madagáscar, garante o apuramento para a CAN.