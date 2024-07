A seleção de Angola, comandada pelo português Pedro Gonçalves, venceu as Seicheles por 3-2, esta segunda-feira, na segunda jornada da Taça COSAFA.

O avançado Depú, do Gil Vicente, esteve em destaque ao bisar no encontro, aos nove e 58 minutos. No lance do primeiro golo, foi assistido por Miro, também atacante dos barcelenses.

O outro golo dos Palancas Negras foi apontado aos 79 minutos, por Maestro, ex-Benfica e Estrela.

Angola partilha a liderança do Grupo C com a Namíbia, ambos com dois pontos.