O presidente do Ankaragucu entrou em campo após o empate com o Rizespor (1-1) e agrediu ao soco o árbitro da partida.

Assim que Halil Umut Meler apitou para o final do jogo, Faruk Koca foi a correr na direção do árbitro e agrediu-o com um soco. O juiz do encontro caiu imediatamente no relvado e, de seguida, foi pontapeado várias vezes na cara por outros elementos que estavam dentro de campo.

Os jogadores e pessoas do staff tentaram proteger o árbitro, que ficou com o olho esquerdo completamente inchado, como consequência da agressão.

Umut Meler, que esta época já apitou o Benfica na Luz com o Salzburgo e ainda dirigiu o Real Madrid-Sp. Braga e o Bósnia-Portugal, anulou um golo aos anfitriões aos 10 minutos e mostrou o segundo cartão amarelo a Ali Sowe, aos 50, quando o resultado já era favorável em 1-0 à equipa da casa.

Em tempo de compensação, o árbitro expulsou Emir Topcu, do Rizespor, mas os visitantes conseguiram chegar ao empate, por Adolfo Gaich (90+7m).