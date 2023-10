Com 21 anos, Gabri Veiga trocou o Celta de Vigo pelo Al Ahli. Uma transferência que gerou muita polémica e motivou várias críticas, inclusive de colegas de profissão como foi o caso de Toni Kroos, internacional alemão do Real Madrid.



O internacional jovem por Espanha foi questionado acerca do tema e apresentou uma justificação... curiosa.



«Se foi por dinheiro? É uma pergunta um pouco estranha», começou por dizer em entrevista no programa «El Largero» da Cadena SER.



«Não, digo claramente que não. Cada um tem a sua opinião, a sua vida e toma as decisões em conformidade. Houve outras razões que pesaram e fizeram pender a balança e estou orgulhoso do passo que dei», acrescentou.



O jornalista insistiu na questão e perguntou que motivações teve Gabri Veiga para rumar à Arábia Saudita.



«No final, entre todas as soluções que tinha, era a que mais me permitia continuar a crescer e amadurecer como jogador num mundo tão difícil como é o futebol. Encontrei um treinador jovem, uma equipa com grandes estrelas numa Liga que está a crescer. Não vou dizer para entenderem, mas foi o melhor passo que podia ter dado. E estou 100 por cento orgulhoso», respondeu.