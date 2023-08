O futebolista espanhol Gabri Veiga é reforço do Al-Ahli. O negócio foi confirmado ao início da tarde deste sábado pelo Celta de Vigo e pelo emblema da Arábia Saudita.

Em nota oficial, o Al-Ahli confirma que Gabri Veiga, de 21 anos, assinou até 2026.

O médio termina uma ligação de cerca de dez anos com o Celta, que no passado já considerou ser o clube da sua «vida» e ao qual chegou aos escalões de formação com 11 anos.

Gabri Veiga junta-se a um plantel que já conta, entre outros jogadores que ali chegaram do futebol europeu, com Roger Ibañez (ex-Roma), Saint-Maximin (ex-Newcastle), Roberto Firmino (ex-Liverpool), Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Franck Kessié (ex-Barcelona) ou Édouard Mendy (ex-Chelsea).

«Gabri Veiga embarca numa nova etapa desportiva no Al-Ahli. Serás sempre um dos nossos e o Celta a tua casa. Obrigado por teres defendido o nosso escudo com a tua paixão. Desejamos-te o melhor», lê-se, na nota oficial do Celta.