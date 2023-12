Cristiano Ronaldo vai ser o melhor marcador de 2023. Haaland falhou os últimos seis jogos do Manchester City e Pep Guardiola, treinador dos citizens, confirmou que o avançado norueguês não vai ser utilizado no último encontro do ano da equipa inglesa, frente ao Sheffield United e por isso o norueguês vai terminar o ano com 50 golos marcados.

«Ele ainda não está com a equipa. Ele sente-se melhor, mas ainda não fez uma sessão de treinos connosco. Esperamos que em janeiro possa regressar.»

Cristiano Ronaldo chegou aos 53 golos em 2023, ao bisar no encontro com o Al Ittihad, o que lhe permitiu ultrapassar Harry Kane e Kylian Mbappé, que marcaram 52 golos este ano. O internacional português ainda tem um jogo por disputar, ao contrário dos mais diretos adversários.