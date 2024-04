O treinador do Al Nassr, o português Luís Castro, não concordou com a expulsão de Cristiano Ronaldo, na meia-final da Supertaça da Arábia Saudita, diante do Al Hilal.

O técnico luso, após a partida, que terminou com vitória do conjunto de Jorge Jesus, por 2-1, deixou duras críticas ao defesa-central Al Bulayhi, que esteve envolvido no lance da expulsão de Ronaldo, mas já noutros jogos tinha provocado o português.

«É difícil falar sobre esse lance [o cartão vermelho de Ronaldo], porque o interveniente... todos sabemos que ao longo da época tem havido provocações e algum teatro pelo meio. Tirou proveito do contacto com o Cristiano, queixou-se da face, já vi as imagens e não há toque nenhum na face do jogador. O árbitro entendeu dar o cartão vermelho. Na minha opinião, debaixo de um quadro de teatro do adversário. São situações que acontecem, é um lance de interpretação e o árbitro deveria ter sido chamado pelo VAR, porque aquilo não teve aquela gravidade», afirmou Luís Castro, em conferência de imprensa.