Cristiano Ronaldo foi expulso na reta final do encontro entre o Al Nassr e o Al Hilal, das meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita.

Aos 85 minutos, quando a equipa de Jorge Jesus vencia por 2-0, Ronaldo quis efetuar o lançamento de forma rápida e Al Bulayhi tentou impedir o português, que «perdeu a cabeça». O avançado do Al Nassr deu uma cotovelada no adversário, que caiu de imediato no relvado, com queixas.

Na sequência da confusão, Ronaldo foi expulso com vermelho direto e aplaudiu, de forma irónica, o árbitro. A caminho do túnel, o internacional português pediu a todo o estádio que aplaudisse o árbitro.

Ora veja: