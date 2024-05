Sortes distintas para os portugueses na penúltima jornada da Liga saudita.



O Al Hilal continua imparável mesmo depois de ter festejado a conquista do título saudita e bateu, esta quinta-feira, o Al-Taae por 3-1.



Com Rúben Neves de início, a equipa de Jorge Jesus resolveu a partida na primeira parte. Salem Al Dawsari abriu o marcador aos 17 minutos e em cima do apito para o intervalo, o médio português (faz parte da convocatória para o Euro 2024) assistiu Michael para o 2-0.



À passagem da hora de jogo, um golo à moda do Brasil com Michael a servir Malcom para o 3-0. Com o jogo resolvido, o Al Hilal baixou a intensidade e permitiu que o Al-Taae chegasse ao golo de honra anotado por Cordea (64m).



Por seu turno, o Al Nassr evitou a derrota na visita ao terreno do Al-Riyadh com um golo aos 90+7 (2-2). O conjunto orientado por Luís Castro até começou bem o encontro e colocou-se a ganhar aos 15 minutos com um golo de Otávio (igualmente na convocatória para o Campeonato da Europa). O internacional português, titular assim como Cristiano Ronaldo, apareceuà entrada da área e rematou para o fundo da baliza contrária - a bola ainda sofreu um desvio num contrário e traiu o guarda-redes Campana.



Porém, a formação visitada virou o jogo com dois golos ainda antes do intervalo. Al Shehri esteve em destaque com duas assistências para os tentos de Gray e de Al Aqel. Qualquer tentativa de reação do Al Nassr, segundo colocado da Liga saudita, parecia te ficado comprometida na segunda parte quando Laporte viu o cartão vermelho direto. Porém, a equipa de Luís Castro chegou ao empate no período de descontos graças a um golo de Al Nemer.



Ronaldo continua, de resto, a liderar a lista de melhores marcadores apesar de ter ficado em branco.



Já o Al-Shabab, de Vítor Pereira, perdeu por 1-0 frente ao Al-Ettifaq, de Steven Gerrard com Ferreira-Carrasco a desperdiçar um penálti nos minutos finais. Por sua vez, o Al-Khaleej, de Pedro Emanuel, contou com Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins no onze inicial, mas perdeu fora de portas diante do Abha.



Por último, Tozé marcou na derrota do Al-Hazem na deslocação à casa do Al-Fateh (2-1).