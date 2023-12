Jorge Jesus não pensa em regressar a Portugal nos próximos dois anos. Em declarações exclusivas à Sport TV, na Arábia Saudita, o treinador do Al Hilal diz que a época está a ser muito boa desportivamente e que financeiramente não há hipótese de voltar a trabalhar no nosso país.

«Não, neste momento é muito difícil. Como a época está a ser muito boa em termos de resultados desportivos, financeiramente não há hipótese: sou um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Portanto, esse regresso a Portugal está fora do contexto. Mas como disse, o futebol muda, mas dentro dos próximos dois anos acho que não vai mudar para mim e vou continuar fora de Portugal.»

Jorge Jesus regressou ao Al Hilal e à Arábia Saudita esta temporada. A equipa saudita é líder isolada do campeonato, com 47 pontos, mais 10 do que o Al Nassr, que tem menos um jogo, e soma neste momento 18 vitórias consecutivas em todas as competições.