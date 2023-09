O Al-Hilal de Jorge Jesus chegou à liderança da liga saudita, com uma vitória (2-0) sobre o Al-Shabab.

Para isso, beneficiou do empate a zero entre o Al Feiha e o campeão Al-Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

No final do jogo, os jogadores do Al-Hilal saudaram o treinador com cânticos, quando ele chegou ao balneário.

«Olé,olé,olé... Mister, mister!»