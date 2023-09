O Al Nassr aproximou-se esta sexta-feira da liderança do campeonato saudita, ao vencer em casa do Al Tai, por 2-1.

Cristiano Ronaldo e Otávio foram titular na equipa de Luís Castro, e foi do pé direito de Ronaldo que nasceu o 1-0, aos 32 minutos: o avançado português assistiu Talisca e o antigo médio do Benfica abriu o marcador.

Depois, de resto, assistiu-se a um jogo atípico por parte de Ronaldo, no qual o jogador de 38 anos fez o que não costuma fazer: desperdiçar oportunidades de golo.

O guarda-redes adversário, Victor Braga (ex-Moreirense), brilhou em diversas ocasiões, e mesmo quando não brilhou, foi o poste a impedir o golo de Ronaldo.

Mas o golo acabou mesmo por acontecer. Já depois do empate do Al Tai, por Misidjan (minuto 79), Alfa Semedo (ex-Benfica) cortou uma bola com a mão. O árbitro assinalou penálti, Ronaldo dessa vez não desperdiçou e fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Al Nassr aproxima-se da liderança, até porque o Al Ittihad, até agora líder, empatou em casa do Al Feiha: a formação orientada por Nuno Espírito Santo não saiu do nulo e partilha agora primeiro lugar com o Al Taawon – o Al Hilal será o novo líder, caso a equipa de Jorge Jesus vença mais logo.

Já o Al Hazem, de Filipe Gouveia, perdeu na receção precisamente ao Al Taawon (3-1): Tozé até marcou, de penálti, mas o triunfo sorriu aos forasteiros graças aos golos de Barrow, Adam e Al Roqi.