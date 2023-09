O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, recebeu e venceu o Al Shabab, por 2-0, em jogo da 8.ª jornada da primeira liga saudita, desfecho que permite à equipa onde joga o também português Rúben Neves ascender à liderança.

Aos 37 minutos da primeira parte, Neymar dispôs de uma grande ocasião para dar vantagem ao Al Hilal, de penálti, mas viu o guarda-redes sul-coreano Kim Seung-Gyu defender o remate.

Na segunda parte, o Al Hilal chegou à vantagem aos 68 minutos. Neymar bateu um canto do lado direito e Koulibaly fez, de cabeça, o 1-0.

Ao minuto 76, Neymar voltou a assistir para golo, com Mitrovic a marcar na recarga a um primeiro remate defendido por Kim, na área.

O médio português Rúben Neves foi titular e alinhou em todo o encontro.

Com este resultado, o Al Hilal volta aos triunfos depois do empate com o Damac e sobe à liderança. Tem 20 pontos, agora mais um do que o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, que empatou esta tarde. Esta sexta-feira jogou também o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, que venceu o Al Tai e é quarto classificado, com 18 pontos. Pelo meio há ainda o Al-Taawon, terceiro com 19 pontos. O Al-Ettifaq, quinto classificado com 16 pontos, tem menos um jogo e ainda pode equilibrar mais as contas no topo da classificação.