As autoridades judiciais argentinas realizaram, esta terça-feira, buscas no apartamento de Maximiliano Trimarchi, motorista de Diego Maradona, no âmbito da investigação por alegada negligência na morte do ex-internacional argentino, ocorrida a 25 de novembro.



Segundo o comunicado, a procuradoria geral de San Isidro explica que as buscas foram ordenadas depois de saber que Trimarchi estava junto de D10S quando este morreu, na sua casa, em Buenos Aires. Foi apreendido o telemóvel do motorista, esclarece a mesma nota.

A polícia já realizou perícias aos telemóveis de Leopoldo Luque, médico de Maradona, que participou na operação a um hematoma subdural a que o antigo futebolista foi submetido no início de novembro, e da psiquiatra Agustina Cosachov.

Dois dias após a morte de Maradona, de 60 anos, a justiça argentina abriu um inquérito para determinar se houve negligência médica na assistência ao antigo futebolista.