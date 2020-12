Diego Maradona disse um dia numa entrevista o que gostava de ter escrito na lápide quando morresse: «Gracias a la pelota», ou em português, «obrigado, bola».

Agora, duas semanas após a morte de El Pibe, e após as homenagens de instituições do futebol, jogadores, ex-jogadores ou simplesmente adeptos, chegou a despedida por parte daquela que fez com que Maradona se tornasse D10S e por quem ele se apaixonou para sempre: a bola.

O canal argentino TyC Sports publicou um vídeo de tributo em que a bola percorre alguns dos locais que marcaram a vida e a carreira de Diego Maradona. Desde a Villa Fiorito, o bairro pobre onde nasceu, passando pela Bombonera, as ruas de Nápoles, e o Estádio Azteca, no México, onde ascendeu o Olimpo do futebol no Mundial de 86.

Aliás a protagonista do filme é a bola oficial desse Mundial que será para sempre indissociável de Maradona.

A bola passa ainda por alguns dos santuários que foram feitos ao argentino e despede-se com uma mensagem: «Obrigado por teres jogado comigo.»

Veja a homenagem no vídeo abaixo: