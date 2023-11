Ángel Di María disputou o último jogo em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo diante do Brasil. Dois dias após a vitória albiceleste no Maracanã, o jogador do Benfica deixou uma emotiva mensagem nas redes sociais e reiterou a intenção de deixar a seleção após a Copa América.



«Chegou o último jogo das eliminatórias para mim. Não consigo expressar por palavras o quanto a ovação das pessoas me encheu a alma neste último tempo, desfruto de cada segundo desse carinho e do dos meus companheiros. Sem eles esta história não tinha o mesmo sentido. O carinho de cada um deles fez de mim o que sou hoje. Infelizmente, não posso deixar passar em branco os acontecimentos que tiveram lugar no estádio, ninguém merece aquele mau tratamento, nem as agressões, famílias e crianças assustadas onde a única coisa que deveria ter acontecido era assistir e desfrutar de um jogo dentro do folclore do futebol. Esperemos que este tipo de situações não volte a acontecer. Nós, enquanto jogadores, defenderemos sempre os nossos adeptos, sem qualquer dúvida. A Copa América será a última vez que vou vestir a camisola argentina, com toda a dor na alma e com um nó na garganta, despeço-me da coisa mais bonita que me aconteceu na minha carreira, vestindo-a, suando-a e SENTINDO-a com todo o meu orgulho. Obrigado adeptos, família, amigos e companheiros de seleção, continuamos a fazer história e isso ficará para a eternidade. Vamos, Argentina!», escreveu nas redes sociais.



Recorde-se que os próximos jogos da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2026 estão agendados para setembro. Antes disso, a Argentina vai disputar a Copa América, prova que se realiza entre 20 de junho e 14 de julho.