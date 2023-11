Di Maria viveu uma noite de emoções fortes, na vitória da Argentina sobre o Brasil no Maracanã. O jogador do Benfica entrou aos 78 minutos, para o lugar de Lionel Messi, recebeu a braçadeira de capitão e foi ovacionado no final da partida.

O esquerdino inclusivamente foi pegado em ombros e aplaudido pelos adeptos, enquanto o público e os próprios colegas cantavam «Fideo no se va», numa referência ao facto do jogador ter anunciado que se retira da seleção após a Copa América.

Di Maria estava nitidamente emocionado, ele que desde ontem se tornou o segundo jogador com mais jogos nas eliminatórias sul-americanas pela Argentina, ultrapassando o mítico Javier Zanetti: tem agora 52 partidas, só atrás das 65 de Lionel Messi.

O jogador do Benfica, de resto, ficará na história da seleção argentina, ele que marcou nas três finais que a equipa nacional realizou entre 2021 e 2022, incluindo o golo que valeu a vitória na Copa América frente ao Brasil, precisamente naquele mesmo Maracanã.