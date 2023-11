Surgiram novas imagens da confusão que marcou o início do Brasil-Argentina, no Maracanã, nomeadamente a envolver Di María, jogador do Benfica.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver alguns jogadores argentinos a trocarem argumentos com adeptos do Brasil, até que há um líquido que é arremessado na direção dos futebolistas. Como resposta, Di María cuspiu na direção da bancada.

A Argentina, refira-se, venceu o Brasil, por 1-0, num jogo que ficou marcado por fortes incidentes de violência ainda antes do apito inicial.