O Real Madrid festejou este domingo a conquista do título espanhol em apoteose pelas ruas de Madrid. A equipa merengue foi recebida na Câmara de Madrid e, depois, como já é tradição, foi num autocarro panorâmico até à Praça Cibeles, com os campeões em comunhão com milhares de adeptos.

Carlo Ancelotti, normalmente discreto, acabou por ser o grande protagonista das celebrações do 36.º título merengue, ao manifestar um desejo, de microfone nas mãos, no simbólico palco das comemorações. O treinador italiano começou por citar Martin Luther King, ao anunciar que tinha um sonho, mas depois surpreendeu toda a gente ao divulgá-lo: «Quero dançar com o Eduardo Camavinga…música maestro».

E a verdade é que o treinador italiano e o internacional francês começaram a dançar, para delírio dos adeptos, levando o restante plantel atrás.

O campeão acabou a festa a dançar, em plena Para Cibeles, com Carlo Ancelotti, de 64 anos, a marcar o ritmo com um impressionante movimento de braços.

Ora veja: