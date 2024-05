Três dias depois de ter assegurado a presença na final da Liga dos Campeões, o Real Madrid apresentou-se em Granada com várias mexidas no onze e goleou por 4-0, na 35.ª jornada da liga espanhola.

Já com o título conquistado, o Real Madrid colocou-se a vencer aos 38 minutos, graças ao golo de Fran Garcia.

O lateral-esquerdo esteve envolvido também no segundo golo, anotado por Arda Guler, mesmo em cima do intervalo (45+2m).

Na segunda parte, houve «show» de Brahim Díaz. O marroquino dilatou a vantagem dos «merengues» com uma excelente jogada individual, aos 49 minutos.

Pouco depois, aos 59, Brahim Díaz concluiu o trabalho coletivo do ataque do Real Madrid com um remate de pé esquerdo, dentro da área.

Desta forma, o conjunto de Carlo Ancelotti chega aos 90 pontos, uma vantagem de 15 sobre o segundo classificado, o Girona, que empatou na véspera na visita ao Alavés (2-2).

O Granada, é 19.º classificado, já com a descida confirmada, fruto da vitória do Maiorca ao início da tarde, na receção ao Las Palmas (1-0).

Também este sábado, o Villarreal, com Gonçalo Guedes de início, venceu o Sevilha, em casa, por 3-2.

A equipa andaluz chegou ao golo aos 26 minutos, através de um penálti de En-Nesyri, mas Sorloth fez o empate em cima da meia-hora. Contudo, En-Nesyri bisou em cima do intervalo (44m) e o Sevilha foi para intervalo em vantagem.

Na segunda parte, o Villarreal conseguiu a reviravolta, já na reta final do encontro. Mosquera apontou o 2-2 aos 84 minutos e, em tempo de descontos, Sorloth bisou (90+7m) e fixou o resultado final.

O Villarreal chega aos 48 pontos e sobe, à condição, ao oitavo lugar. Já o Sevilha, ainda pode cair do 12.º lugar nesta jornada.

A classificação da liga espanhola