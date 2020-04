O uso de máscara não é recomendado da mesma forma em todos os países, mas é indiscutível que a sua utilização aumentou consideravelmente em todo o mundo, por causa da pandemia de covid-19, a ponto de tornar-se um acessório indispensável para muitas pessoas, mesmo na rua.

Mas para além da proteção própria, há quem se preocupe também com os ídolos, mesmo que seja uma representação dos mesmos. Em Buenos Aires, junto ao Estádio Diego Armando Maradona, do Argentinos Juniors, foi colocado um pano na estátua de «El Pibe», a simular uma máscara na boca do ídolo «albiceleste».

O mesmo aconteceu por estes dias em Istambul: os adeptos do Feberbahçe fizeram questão de colocar uma máscara na estátua de Alex, médio brasileiro que representou o emblema turco entre 2004 e 2012.

Corona-Pandemie: Maradona-Statue in Buenos Aires trägt jetzt Mundschutz - SWP https://t.co/LweZVE23qV pic.twitter.com/nSgJ9k5AVL — TestHeimatverband (@heimatverband) April 17, 2020