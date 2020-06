Uma jovem de 23 anos denunciou o antigo futebolista Ernesto Farías por agressão, na sua residência, em La Plata, na Argentina, informou o Infocielo.

De acordo com aquele portal, a denúncia sobre o antigo avançado, que atuou pelo FC Porto quatro épocas, foi feita na tarde deste domingo.

Fontes policiais referem que o incidente aconteceu após um encontro realizado no apartamento do antigo avançado, na Plaza Paso, algo que violou as regras de confinamento social no país e pelo qual os intervenientes também vão responder.

As autoridades, ao chegarem ao local, falaram com a jovem em questão, que assegurou ter sido espancada pelo ex-jogador: a mulher afirmou que Farias lhe apertou pelo pescoço, provocando-lhe ainda escoriações no peito.

A polícia falou também com um homem de 37 anos, que alegou ter sido atingido no nariz. A outra mulher, de 22 anos, diz ter ficado com um hematoma no corpo. «Ambas [as mulheres] foram contratadas e estiveram toda a noite ali, a beber álcool», referem as fontes policiais, citadas pelo portal.

Escreve a publicação que, por seu lado, Tecla Farías afirmou que a mulher se embriagou, tornou-se violenta e começou a provocar danos na propriedade, para além de ter atacado os outros três envolvidos, no qual se incluiu.

Na segunda-feira, de acordo com a imprensa argentina, o juiz que assumiu o caso vai determinar as medidas judiciais a aplicar com os envolvidos, que já foram notificados.