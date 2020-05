Tomás Carlovich morreu esta sexta-feira, em Rosário, na Argentina. Tinha 74 anos.



O ex-futebolista deu entrada numa unidade hospitalar em Rosário na passada quarta-feira, após ter sofrido um profundo golpe na cabeça por um dos jovens que lhe roubou a bicicleta. Entrou em coma esta sexta-feira e acabou por não resistir a uma intervenção cirúrgica.



Considerado um dos maiores talentos albicelestes, Carlovich despontou no Rosario Central, mas acabou por ser no Central Córboda que viveu os melhores anos da carreira e ganhou a alcunha de «El Trinche». Ainda passou pelo Cólon e Deportivo de Maipú antes de voltar ao Central para se retirar, em 1986.



No mês passado, numa das últimas entrevistas com vida, «El Trinche» revelou o que Maradona um dia lhe disse. «Foste melhor do que eu», de acordo com o «Olé».



«O Rosário Central despede-se com profunda dor de um dos melhores jogadores que este cidade teve. Partilhamos a nossa dar com a família e com os amigos de Tomás Carlovich. Obrigado pela tua humildade e pelo teu futebol, Trinche, escreveu o clube nas redes sociais.



Rosario Central despide con profundo dolor a quien fuera uno de los mejores jugadores que dio esta ciudad. Acompañamos en el dolor a familia y amigos de Tomás Carlovich. ¡Gracias Trinche por tu humildad y por tu fútbol! pic.twitter.com/ggaedMBWWD — Rosario Central - (Desde 🏡) (@CARCoficial) May 8, 2020