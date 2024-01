O Boca Juniors informou que Marcos Rojo sofreu uma rotura no gémeo esquerdo e estará de fora nas próximas semanas.

O ex-defesa do Sporting sentiu uma dor no gémeo no particular frente ao Gimnasia y Tiro de Salta, no domingo, e deixou mesmo o estádio de muletas.

De qualquer maneira, a lesão não é tão grave como se temia, mas a situação continua a ser um problema para o clube argentino, que perdeu o capitão para o resto da pré-época.