O médio do Vizela, Osama Rashid, marcou esta segunda-feira um dos golos da vitória do Iraque ante a Indonésia, por 3-1, na primeira jornada do Grupo D da Taça Asiática.

Rashid, de 32 anos, fez o segundo golo do Iraque, em cima do intervalo (45+7m), depois de Mohanad Ali ter inaugurado o marcador para o Iraque, aos 17 minutos, e de Marselino Ferdinan ter empatado aos 37 minutos.

Já na segunda parte, Aymen Hussein fez o 3-1 para o Iraque, aos 75 minutos. Rashid, titular, tinha saído pouco antes, ao minuto 71.

Ao fim da primeira jornada no grupo D, o Iraque passa a somar três pontos, tal como o Japão, que venceu o Vietname por 4-2, no domingo.

Na próxima jornada, há um Iraque-Japão (11h30) e um Vietname-Indonésia (14h30), na sexta-feira.