A Premier League acusou o Everton e o Nottingham Forest de violarem as regras financeiras, na época de 2022/23.

Os dois clubes foram encaminhados para uma comissão independente, acusados de terem violado as regras de lucro e sustentabilidade no período em causa.

«O Everton e o Nottingham Forest confirmaram que violaram as regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga. Isto é o resultado de perdas sustentadas acima dos limites permitidos para o período em avaliação. De acordo com as regras da Premier League, ambos os casos foram encaminhados para o presidente do painel judicial, que nomeará comissões separadas para determinar a sanção apropriada», lê-se, na nota da Premier League, citado pela BBC.

Nestes casos, os clubes que incorram neste tipo de infrações correm o risco de serem multados ou de sofrerem uma penalização de pontos. E Everton, de resto, já sofreu uma dedução de dez pontos esta temporada, precisamente devido a irregularidades financeiras.

Nottingham e Everton defendem-se em comunicado

Em comunicado, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, garantiu que vai cooperar com a Premier League.

«O Nottingham confirma que foi hoje [segunda-feira] acusado de violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga. O clube pretende continuar a cooperar na plenitude com a Premier League nesta questão e está confiante numa resolução rápida e justa», lê-se.

«O clube vai defender-se agora de outra acusação da Premier League que incluiu o mesmo período financeiro pelo qual já foi sancionado, antes mesmo de o recurso ser ouvido. Consideramos que isto resulta de uma clara deficiência nas regras da Premier League», escreveu, por sua vez, o Everton, de Beto, André Gomes, João Virgínia e Chermiti.

O Everton está atualmente na 17.ª posição da Premier League, a primeira de permanência, com 17 pontos. O Nottingham é 15.º, com 20 pontos.