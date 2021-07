É oficial: Maxi López vai pendurar as chuteiras. O agora ex-jogador de 37 anos anunciou a retirada com um post na sua conta oficial de Instagram.

«Obrigado a todos os que me ajudaram a cumprir o meu sonho. Foi uma viagem belíssima», pode ler-se.

Formado no River Plate, López conta com passagens por clubes como o Barcelona, AC Milan, Udinese e Torino, tendo no palmarés, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões, conquistada pelo clube da Cidade-condal.