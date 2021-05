Roy Hodgson vai abandonar o comando técnico do Crystal Palace no final da temporada, informou o clube.



O técnico inglês assumiu os «Eagles», o seu clube de infância, em setembro de 2016. Em cinco anos, o treinador de 73 anos alcançou 54 triunfos em 160 partidas pelos londrinos.



«Após mais de 45 anos como treinador, decidi que esta era a altura certa para dar um passo ao lado e afastar-me. Por isso, os dois próximos jogos vão ser os últimos como treinador do Crystal Palace. Foi particularmente gratificante poder passar estas últimas quatro épocas no Palace. Sinto que após uma época de sucesso, na qual alcançámos a permanência na Premier League, é o momento ideal para sair e deixar de ser treinador», referiu, citado pelo site do clube.



Ao longo da carreira, Hodgson passou Malmo, Copenhaga, Inter, Blackburn Rovers, Viking, Udinese, Fulham, Liverpool, WBA e pelas seleções da Suíça, Emirados Árabes Unidos, Finlândia e Inglaterra e conquistou uma Intertoto, quatro Ligas da Suécia, uma Taça da Suécia e uma Liga dinamarquesa.